Yaren leyleğin 14'üncü kez geldiği köye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akını!

Yaren leylek, Adem Amca’nın kayığına kondu. Dönüşü, dünyada TT oldu. Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye'nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Bursa'lı balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin 14'üncü kez geldiği, Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye'nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı.

Baharın müjdecisi Yaren leylek, 14 yıllık dostu Yılmaz ile buluşurken, köyde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

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