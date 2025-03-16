51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata gözlerini kapadı. Dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Onur Buldu, 'Ona çocuk adam derdim. Güle güle çocuk adam' ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Şinasi Yurtsever için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Şinasi Yurtsever'in Türk bayrağına sarılı tabutu Atatürk Kültür Merkezi sahnesine getirildi. Birçok dizi film projesinde Şinasi Yurtsever ile birlikte rol alan oyuncu dostları, veda töreninde salondaki yerini aldı.

Birçok projede Yurtsever ile birlikte rol alan Ahmet Kural, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Kural, "Daha oyunculuk yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Sonra 2009 yılında dizi çekmeye gittik. Orada her hafta sonu bekliyordum gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde konuk oyuncu olarak oynayan Şinasi Yurtsever için "O zaman durumunun iyi olduğunu, kontrol altında olduğunu söylemişti. Çok ciddi, erken bir kayıp" ifadelerini kullandı. Engin Altan Düzyatan, "Çok yakın mesai yıllarım geçti. Mardin'de iki yıl beraber yaşadık. Güzel insandı. Yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

YÜREĞİM YETİŞMEZ

Onur Buldu ise "Çocuk adam' derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi Abi... Güle güle çocuk adam." diyerek gözyaşı döktü.

Şinasi Yurtsever; Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İnci Taneleri, Avrupa Yakası, Hokkabaz, Geniş Aile gibi birçok dizi-film projesinde canlandırdığı karakterler ile seyircinin kalbinde taht kurmuştu.

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