Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Sanatçı için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleşecek. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kıllanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Vefatının ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi.

Söz konusu paylaşımda Şinasi Yurtsever, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım"