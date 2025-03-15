Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Avrupa Yakası, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, geçen yıl mide kanserini atlattı. Fakat 15 gün önce zatürreye yakalandı. Kanser nüksedince kurtarılamadı.
Avrupa Yakası, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, geçen yıl mide kanserini atlattı. Fakat 15 gün önce zatürreye yakalandı. Kanser nüksedince kurtarılamadı.
Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu. 18 yıllık eşi Ferihan Kaya, sosyal medya üzerinden duyurdu.
51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Sanatçı için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleşecek. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kıllanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Vefatının ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi.
Söz konusu paylaşımda Şinasi Yurtsever, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım"
ACI TESADÜF
Şinasi Yurtsever'in sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Meslektaşlarıyla verdiği pozunu yayınlayan Yurtsever'in paylaşımına 'son oyun' etiketini koyması "Acı tesadüf" dedirtti.
Şinasi Yurtsever