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Büyük Hilmi'ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Avrupa Yakası, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu. 18 yıllık eşi Ferihan Kaya, sosyal medya üzerinden duyurdu. Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 10:00
Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

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Avrupa Yakası, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, geçen yıl mide kanserini atlattı. Fakat 15 gün önce zatürreye yakalandı. Kanser nüksedince kurtarılamadı.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun cenaze programı da belli oldu. 18 yıllık eşi Ferihan Kaya, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Sanatçı için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleşecek. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kıllanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Vefatının ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Söz konusu paylaşımda Şinasi Yurtsever, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım"

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

ACI TESADÜF

Şinasi Yurtsever'in sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Meslektaşlarıyla verdiği pozunu yayınlayan Yurtsever'in paylaşımına 'son oyun' etiketini koyması "Acı tesadüf" dedirtti.

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Şinasi Yurtsever

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

Şinasi Yurtsever

Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!

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