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Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı

Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sivas’ta 10 yaşındaki kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk, olayı sıyrıklarla atlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA
İHA
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Sivas’ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç’a saldırdı

Son dönemde çocukların ölümlerine sebep olan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Sivas'ta 10 yaşındaki kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi.

KÖPEKLER SALDIRDI
4'ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku ve panikle yere düşen çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı.

Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)

"BİR AY ÖNCE ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLARDI, AYNISI MI OLMASI LAZIM?"
Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç şunları söyledi:

"Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler.

Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)

Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?"

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