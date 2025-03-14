Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı (Fotoğraf: İHA)

Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?"