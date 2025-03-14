Sivas'ta başıboş köpekler 10 yaşındaki Berrak Kılıç'a saldırdı
Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sivas’ta 10 yaşındaki kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk, olayı sıyrıklarla atlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Son dönemde çocukların ölümlerine sebep olan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Sivas'ta 10 yaşındaki kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi.
KÖPEKLER SALDIRDI
4'ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku ve panikle yere düşen çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı.
Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİR AY ÖNCE ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLARDI, AYNISI MI OLMASI LAZIM?"
Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç şunları söyledi:
"Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler.