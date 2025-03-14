Antalya'da esrarengiz olay: Cezaevinden izinli çıkan kadın boş arazide ölü bulundu!

Antalya'da vatandaşlar boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Cesedin cezaevinden iznli çıktığı belirlenen Nermin Küçükzeybek'e ait olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 14:06

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Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu. Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu (DHA) EKİPLER KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı. Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu (DHA) CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi. Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden iznli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.