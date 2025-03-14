Türkiye'nin en zengin isimlerinden Cemil Kazancı kimdir ve kaç yaşında? Serveti ne kadar?

Cemil Kazancı, hayatı ve kariyeri ile dikkat çekiyor. 2025 yılı Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde yer alan Kazancı, geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada bulunuyordu. Bu yıl ise servetini 4,3 milyar dolara çıkararak 2. sıraya yükselmeyi başardı. Peki Cemil Kazancı kimdir ve kaç yaşında? Cemil Kazancı’nın serveti ne kadar? İşte kariyeri…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 17:39

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Cemil Kazancı, kariyeri ve biyografisi ile merak edilen isimlerden biri. Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden birinin yöneticiliğini üstlenen Kazancı, bu şirketin yönetimi ve büyümesi için çeşitli stratejik çalışmalar yapıyor. Peki Türkiye'nin en zengin isimlerinden Cemil Kazancı kimdir? İşte biyografisi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) CEMİL KAZANCI KİMDİR? Şaban Cemil Kazancı, 1961 doğumlu olup, aslen Rizeli'dir ve Ali Metin Kazancı'nın oğludur. İstanbul'da dünyaya gelen Kazancı, iş hayatına aile şirketinde jeneratör üretimi ve satışı alanında yönetici olarak başlamıştır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 1997 yılında Aksa Enerji'nin kuruluş sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Halen Aksa Enerji'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparken, Kazancı Holding'de de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı, grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.