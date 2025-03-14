Doktor Civanım filmi nerede çekildi? Kemal Sunal Doktor Civanım filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Doktor Civanım, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmde, yıllarca bir hastanede hademe olarak çalışan Kemal annesine yazdığı mektupta kendisini doktor olarak tanıtır. Komik olaylarla dolu olan bu filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Doktor Civanım filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 20:10

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Yeşilçam dönemin unutulmaz filmlerinden Doktor Civanım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 1982 yapımı olan bu filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenirken, senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün kaleme aldı. Peki Türk sinemasının sevilen yapımlarından Doktor Civanım nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ? Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği ve Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı bir Türk komedi filmidir. 1 Şubat 1983'te vizyona giren film, Memduh Ün'ün yapımcılığını üstlenmiş, senaryosu ise Safa Önal ve Memduh Ün tarafından kaleme alınmıştır. Filmin müziğini ünlü müzisyen Cahit Berkay bestelemiştir. Çekimleri İstanbul'un Boğazköy köyünde yapılan filmde, köyde yaşayan pek çok kişi de figüran olarak yer aldı.