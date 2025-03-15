Sağlık Bakanlığı 37 Bin Personel Alımı | 2025 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

(Kaynak: AA)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 36 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı daha önce belirlenmişti. Alım çerçevesinde 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek. Buna göre, 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görevlendirilecek.