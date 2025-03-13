TAKVİM şarlatanların peşini bırakmıyor: Büyük yalan!

Ece Gürel’in, “cadılık ritüelleri” yaptığı iddiası Türkiye’yi şaşkına çevirdi. TAKVİM de işte bu düzenbazlara dikkat çekti. Duygu tüccarlarının korkunç paralar kazandığı öğrenildi. Türkiye’de 150 milyon dolar (5.5 milyar TL), dünyada 171 milyar dolarlık pazar oluştuğu öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Ece Gürel'ın gizemli ölümü sosyal medyadaki spiritüel grupları gündeme taşıdı. Kahkaka ayini, cadılık eğitimi gibi yalanlarla oluşturulan pazarın 5.5 milyar liraya çıktığı anlaşıldı.



AİL"ECE" GİDERDİK

Mimar Ece Gürel, ormanda kayıplara karıştı. 4 gün sonra bulundu ama kurtarılamadı. Eşi Sezer Gürel, Müge Anlı'da çok önemli açıklamalar yaptı:

Ece ile daha önce orayı gezdik. Bu yüzden kaybolması mümkün değil. Eşimin sır olduğu o 4 gün bizim için muamma.



İstanbul'da yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na gitmek için evden çıktı. Ancak sırra kadem bastı. Ailesi durumu polise bildirince arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 4. gününde Gürel'e sağ olarak ulaşıldı. Ancak soğuktan hipotermi geçiren genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu acı sonla birlikte Ece Gürel'in neden ormana gittiği ve 4 gün boyunca neler yaşadığı ise hala netlik kazanmadı.



Ancak cadılık eğitimi aldığı ve spitürel konulara ilgi duyduğu iddiası gündemi salladı. İlk günden itibaren herkesin konuyla ilgili konuşmasını beklediği eşi Sezer Gürel ise dün Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Anlı, Belgrad Ormanı'ndaki "kahkaha ayini" görüntülerini gösterip Gürel'e "Acaba Ece birileriyle buluştu mu?" sorusunu yöneltti.



Gürel ise şöyle yanıtladı:

Böyle bir şey olamaz. Biz daha önce de eşimle orayı gezdik. 4 gün eşimin oraya nasıl çıktığı ve bulunduğu, o aradaki zaman bizim için muamma. Telefonunun şifresi bende yoktu. Bilindik şifreleri verdim polise. En son benim kendi babamla konuştu sabah. Annemi aramış, kayınpederimi bir gün önce aramış. Son görüştüğü kişileri de polis aradı. Bu arada Gürel Instagram profilindeki rakamlara ilişkin de şu açıklamayı yaptı: Ece, numaraların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astroloji dersi aldığı için numaraların şanslı oluğuna inanıyordu.



ECE'Yİ BİRİ ORMANA BIRAKTI

Savcılığa giden Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise şunları söyledi: Bölge dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya. Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz.

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