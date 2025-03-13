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Diyarbakır'da iğrenç olay! Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu! Ekipler düğmeye bastı

Diyarbakır'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Takip ettiği kadınları gizlice çekip, sosyal medya hesabından paylaşan Ş.K. için ekipler düğmeye bastı. Şahsın kimliği tespit edildi, evine operasyon düzenlendi. Hareketli operasyondan gelen görüntüler dikkat çekti.

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Diyarbakır’da iğrenç olay! Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu! Ekipler düğmeye bastı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı. (DHA)Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı. (DHA)

GÖRÜNTÜLER BULUNDU
Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu.

Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı. (DHA)Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı. (DHA)

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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