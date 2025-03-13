Diyarbakır’da iğrenç olay! Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu! Ekipler düğmeye bastı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 10:33

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı. (DHA)

GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu.