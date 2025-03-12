Satırla öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman'ın babasının evliliğe izin vermediği ortaya çıktı: Bu sana yaramaz yapma!
Antalya’da hemşire Halit Can Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdü. 9 Mart akşamı yaşanan olay sonrası acılı baba konuştu. Kızını evliliğine başta izin vermediğini belirten baba Günay Demir, 3 ay konuşmadıklarını ancak onu çok sevdiği için barıştıklarını söyledi. Katil Halit Can Sakman'la tanıştığı anda kızını uyardığını belirten acılı baba, 'Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Hap veya başka bir şey içiyor. 'Bu sana yaramaz, yapma' dedim' diye konuştu. Öte yandan katil Halit Can Sakman'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman'ın (26) acılı babası Günay Demir (52), kızının evliliğine ilk başta izin vermediğini, 3 ay konuşmadıklarını ancak onu çok sevdiği için barıştıklarını söyledi.
Cinayete tepki gösteren Günay, "Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin?" dedi.
CENAZESİ İSKENDERUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen ancak henüz düğün yapmayan Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurarak öldürdü. Polis ekiplerine teslim olan Halit Can Sakman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, dün memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
BU SANA YARAMAZ YAPMA
Acılı baba Günay Demir, kızını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul etmeye başladı. Günay Demir, kızının evliliğine razı olmadığını ancak çok sevdiği için kabul ettiğini belirtti. Kızıyla damadının bir bakımevinde çalışırken tanıştıklarını aktaran Demir, "Bana gelip, 'Baba ben bir çocuğu seviyorum, tanıştırmak istiyorum' dedi. Ben de kabul ettim. Çocuğu getirdi, tanıştırdı. Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Hap veya başka bir şey içiyor. Bunlar gittikten sonra kızımı çağırıp 'Bu sana yaramaz, yapma' dedim" diye konuştu.