Satırla öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman’ın babasının evliliğe izin vermediği ortaya çıktı: Bu sana yaramaz yapma!

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 16:04

Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman'ın (26) acılı babası Günay Demir (52), kızının evliliğine ilk başta izin vermediğini, 3 ay konuşmadıklarını ancak onu çok sevdiği için barıştıklarını söyledi.

Cinayete tepki gösteren Günay, "Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin?" dedi.