Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde TikTok fenomeni Meltem Menteşeli otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 17:41

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Aydın'ın Bozdağon ilçesindeki Madran Mahallesi Kale mevkisinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı (İHA)

TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. TikTok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı (İHA)

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Menteşeli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Bozdoğan Karabağlar Mahalle Camisine getirildi.

Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı (İHA)

Cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Meltem Menteşeli'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı (İHA)

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerince, T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden firar durumda olan M.E.'nin (38) ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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