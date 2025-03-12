Aydın'da korkunç cinayet! TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vuruldu | 4 şüpheli gözaltına alındı
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde TikTok fenomeni Meltem Menteşeli otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Bozdağon ilçesindeki Madran Mahallesi Kale mevkisinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. TikTok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Menteşeli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Bozdoğan Karabağlar Mahalle Camisine getirildi.
Cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Meltem Menteşeli'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerince, T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden firar durumda olan M.E.'nin (38) ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.