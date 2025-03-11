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Antalya'da vahşet! 2 ay önce evlendiği eşini satırla öldürdü

Antalya’da hemşire Halit Can Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi Sevcan Sakman’ı satırla öldürdü. Sevcan Sakman’ın annesi Havva Ünay, 'Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu' diye feryat etti. Genç kadının naaşı Hatay’da toprağa verildi. Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı.

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Antalya’da vahşet! 2 ay önce evlendiği eşini satırla öldürdü

Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman (26), memleketi Hatay'da toprağa verildi. Sakman'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı.

Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!

Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)

Halit Can Sakman, evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)

CİNAYETİN ARDINDAN ARKADAŞINI ARAMIŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.

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Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

Katil zanlısı Halit Can (DHA)Katil zanlısı Halit Can (DHA)

'ABLAM' DİYE FERYAT EDEN EKİN'İ BABASI TESELLİ ETTİ

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.

Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)

İskenderun Cemevi'nde Sakman için tören düzenlendi.

Antalya'da kocası tarafından katledilen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı!

Törene, annesi Havva Ünay, babası Günay Demir, kardeşi Ekin Demir, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)

Cenazede kızının tabutuna sarılan Günay Demir, "Kestiler kızımı" diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin ise "Ablam" diye feryat etti. Ekin'i babası yüzünü okşayarak teselli etmeye çalıştı.

Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi. (AA)

Kılınan namazın ardından Sakman'ın tabutunu kadınlar taşıdı. Sakman'ın cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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