Antalya'da vahşet! 2 ay önce evlendiği eşini satırla öldürdü

Antalya’da hemşire Halit Can Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi Sevcan Sakman’ı satırla öldürdü. Sevcan Sakman’ın annesi Havva Ünay, 'Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu' diye feryat etti. Genç kadının naaşı Hatay’da toprağa verildi. Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 13:54

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Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman (26), memleketi Hatay'da toprağa verildi. Sakman'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA)



Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı! Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.