Ece Gürel neyin "kurbanı" oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

İstanbul'da Mimar Ece Gürel , sır şekilde hayatını kaybetti. Cadılık eğitimi aldığı iddiası tüm dikkatleri üzerine çekti. Gözler bir anda sanal dünyada cirit atan şarlatanlara çevrildi. Psikiyatr Arif Verimli'nin sözleri ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi: Ece Gürel'in ölümünde de bu ve benzeri bilim karşıtı spiritüel inanışların, ritüellerin payı büyük.

Ece Gürel'in kurtarılma anı. (Takvim.com.tr) ECE'NİN SIRLARINI 'CEP'İ ÇÖZECEK Kaybolduktan sonra dört gün Belgrad Ormanı 'nda kalan, bulunduğu gün de hayatını kaybeden mimar Ece Gürel 'in telefonu incelemede. Telefondaki bilgiler Ece'nin kaybolma ve ölüm nedenini ortaya çıkarabilir. Ece'nin telefonunun kilidi henüz çözülmedi. Belgrad Ormanı'ndaki kahkaha yogası görüntüleri de sırlara bir yenisini ekledi. İstanbul'daki evinden 2 Mart günü ayrılarak Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan ve 4 günlük arama çalışmaları sonrası kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı organ yetmezliğinden vefat eden Ece Gürel'in (36) ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı.

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı. (Takvim.com.tr)



Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli konu da montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı. Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi, ne yaşadı henüz bilinmiyor. Ama bu durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Gürel'in Samsung marka telefonu henüz açılamadı. Telefonda son olarak kiminle konuştu, birilerini arayıp ulaşmak istedi mi, incelemeden sonra belli olacak.



ORMANDA KAHKAHA YOGASI

Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gidip, nasıl kaybolduğu gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirdi. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görülüyor.