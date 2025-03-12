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Ece Gürel neyin "kurbanı" oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!

Belgrad Ormanında kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümü, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. TAKVİM cadı kazanına çomak soktu. Ortalık toz duman oldu. Aile dizimi, medyumluk, çakra açma, enerji alışverişi, evrenle haberleşme ayini ve astral seyahat gibi şarlatanlıklar Türkiye’nin gündemine oturdu.

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Ece Gürel neyin kurbanı oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!

İstanbul'da Mimar Ece Gürel, sır şekilde hayatını kaybetti. Cadılık eğitimi aldığı iddiası tüm dikkatleri üzerine çekti. Gözler bir anda sanal dünyada cirit atan şarlatanlara çevrildi. Psikiyatr Arif Verimli'nin sözleri ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi: Ece Gürel'in ölümünde de bu ve benzeri bilim karşıtı spiritüel inanışların, ritüellerin payı büyük.

Ece Gürel'in kurtarılma anı. (Takvim.com.tr)Ece Gürel'in kurtarılma anı. (Takvim.com.tr)

ECE'NİN SIRLARINI 'CEP'İ ÇÖZECEK
Kaybolduktan sonra dört gün Belgrad Ormanı'nda kalan, bulunduğu gün de hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in telefonu incelemede. Telefondaki bilgiler Ece'nin kaybolma ve ölüm nedenini ortaya çıkarabilir. Ece'nin telefonunun kilidi henüz çözülmedi. Belgrad Ormanı'ndaki kahkaha yogası görüntüleri de sırlara bir yenisini ekledi.

İstanbul'daki evinden 2 Mart günü ayrılarak Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan ve 4 günlük arama çalışmaları sonrası kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı organ yetmezliğinden vefat eden Ece Gürel'in (36) ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı.

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı. (Takvim.com.tr)Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı. (Takvim.com.tr)

Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli konu da montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı. Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi, ne yaşadı henüz bilinmiyor. Ama bu durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Gürel'in Samsung marka telefonu henüz açılamadı. Telefonda son olarak kiminle konuştu, birilerini arayıp ulaşmak istedi mi, incelemeden sonra belli olacak.

ORMANDA KAHKAHA YOGASI
Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gidip, nasıl kaybolduğu gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirdi. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görülüyor.

Gürel'in aldığı 'cadılık' eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çekiliyor. (Takvim.com.tr)Gürel'in aldığı 'cadılık' eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çekiliyor. (Takvim.com.tr)

Gürel'in aldığı 'cadılık' eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çekilirken, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığı belirtiliyor. Bir yakını, "Ece çok aklı başında bir kızdı. Asla böyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu Belgrad Ormanı'na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir" dedi.

'YENİ HAYATIN KUTLU OLSUN'
Evinden 2 Mart Pazar günü 'Belgrad Ormanı'na gidiyorum' diyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel, bulunduğu gün hayatını kaybetti. Otopsi, darp izi bulmasa da ölüm nedeni "uzun süre açlık ve soğuk" olarak açıklandı.

2 Mart Pazar günü 'Belgrad Ormanı'na gidiyorum' diyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel, bulunduğu gün hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr)2 Mart Pazar günü 'Belgrad Ormanı'na gidiyorum' diyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel, bulunduğu gün hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr)

Gürel'in mobbing mağduru olduğu, tarot ve kurşun dökme gibi spritüel konulara daldığı, hatta Hale Nur Özen'den "cadılık eğitimi" aldığı iddiaları gündemi sarstı. Baba Muharrem Koçoğlu, "Kızım sadece astronomi dersleri aldı, cadılık da neymiş?" diyerek isyan etti.

Ece Gürel ve eşi Sezer Gürel. (Sosyal medya hesabından ekran görüntüsü)Ece Gürel ve eşi Sezer Gürel. (Sosyal medya hesabından ekran görüntüsü)



Özen ise gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra, "Ece 2 yıldır öğrencimdi, son aylarda takıntılıydı" dedi. Ancak bu açıklamalar, gizemi çözmek yerine soru işaretlerini artırdı.

Ece'nin sağ bulunduğu gün "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim" paylaşımıyla dikkat çeken eşi Sezer Gürel, sonra sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kayboldu. Profilindeki "91688 419 818719 914481" sayıların anlamı ise bilinmiyor.

Ece Gürel neyin kurbanı oldu? Cadı kazanı! Enerji diyerek vatandaşı soyuyorlar | Gözler telefonuna çevrildiEce Gürel neyin kurbanı oldu? Cadı kazanı! Enerji diyerek vatandaşı soyuyorlar | Gözler telefonuna çevrildi
Ece Gürel neyin "kurbanı" oldu? "Cadı" kazanı! "Enerji" diyerek vatandaşı soyuyorlar | Gözler telefonuna çevrildi
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