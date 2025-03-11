2025 yaz saati uygulaması: Saatler ileri alınacak mı?

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 13:29

2025 yılı için yaz saati uygulamasının başlayıp başlamayacağı, her yıl yapılan düzenlemelerle netlik kazanıyor. Bu yıl da yaz saati uygulamasına yönelik gelişmeler merakla bekleniyor. Peki saatler ileri alınacak mı? İşte konuya dair bilgiler…

Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla faydalanabilmek amacıyla, özellikle sabahları daha az, öğleden sonra ise daha fazla ışık alacak şekilde saatlerin düzenli olarak değiştirilmesidir. Bu uygulama, belirli bir süre boyunca geçerlidir ve genellikle kış mevsiminde sona erer.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Yaz saati uygulaması, her yıl farklı tarihlerde başlamakta ve sona ermekte olup, her ülkenin kendi takvimine göre belirlenmektedir. Türkiye ise 2016 yılından itibaren yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmiştir. Bu durumda, Türkiye tüm yıl boyunca yaz saati diliminde (GMT+3) yer almakta ve saatler herhangi bir şekilde ileri ya da geri alınmamaktadır.