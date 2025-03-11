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2025 yaz saati uygulaması: Saatler ileri alınacak mı?

Yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi ve kış saati uygulamasının kaldırılması, her yıl Mart ayında yeniden gündeme geliyor. 2025 yılı için yaz saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği ve saatlerin ileri alınacağı merak ediliyor. Peki yaz saati uygulaması nedir? İşte merak edilenler…

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2025 yaz saati uygulaması: Saatler ileri alınacak mı?

2025 yılı için yaz saati uygulamasının başlayıp başlamayacağı, her yıl yapılan düzenlemelerle netlik kazanıyor. Bu yıl da yaz saati uygulamasına yönelik gelişmeler merakla bekleniyor. Peki saatler ileri alınacak mı? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla faydalanabilmek amacıyla, özellikle sabahları daha az, öğleden sonra ise daha fazla ışık alacak şekilde saatlerin düzenli olarak değiştirilmesidir. Bu uygulama, belirli bir süre boyunca geçerlidir ve genellikle kış mevsiminde sona erer.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Yaz saati uygulaması, her yıl farklı tarihlerde başlamakta ve sona ermekte olup, her ülkenin kendi takvimine göre belirlenmektedir. Türkiye ise 2016 yılından itibaren yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmiştir. Bu durumda, Türkiye tüm yıl boyunca yaz saati diliminde (GMT+3) yer almakta ve saatler herhangi bir şekilde ileri ya da geri alınmamaktadır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YAZ SAATİ UYGULAMASI NASIL BAŞLADI?

Yaz ve kış saati uygulaması ilk kez 1916 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Birleşik Krallık tarafından enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığını daha verimli kullanmak amacıyla başlatıldı. Hollanda da 1916 yılında bu uygulamaya geçti, ancak 1946 ile 1976 yılları arasında durduruldu. 1996 yılından itibaren ise Avrupa Birliği (AB), yaz saati uygulamasını Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü sona erecek şekilde tüm üye ülkelerde standart haline getirdi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması, 26 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda başlamış ve tüm ülkede saatlerin bir saat ileri alınması kararlaştırılmıştır. Bu uygulama, gün ışığından daha verimli şekilde yararlanmak amacıyla yıl boyunca devam etmesine karar verilmiştir.