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Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında? Devrim Kabacaoğlu hangi dizilerde oynadı?

Bahar dizisinde Doktor Uğur Aydın karakterini oynayan Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılacağı haberleriyle gündeme geliyor. Ardından oyuncunun kariyeri ve özel hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi!

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Bahar’ın Uğur’u Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında? Devrim Kabacaoğlu hangi dizilerde oynadı?

Devrim Kabacaoğlu, Bahar dizisinde oynadığı Doktor Uğur rolüyle popülerliği arttı. Ardından, "Devrim Kabacaoğlu kimdir ve kaç yaşında?" soruları sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Bahar dizisinden Doktor Uğur ayrıldı mı? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

Devrim Kabacaoğlu, İstanbul'da 8 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiş ve İstanbul Beykent Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun olmuştur. Genç oyuncu, 2022 yılından itibaren "Buğday Tanesi", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi projelerde yer almış, başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Şu anda yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

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Buğday Tanesi

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

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