Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri acımadı: Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları evleri yıktı!
Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri, Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları evleri 'Kaçak yapı' olduklarını belirtti. Programın çekildiği adaya gelerek Sema ve Batuhan isimli yarışmacıların evlerini yıktı.
Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları evleri 'Kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktı. Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri, programın çekildiği adaya gelerek Sema ve Batuhan isimli yarışmacıların evlerini yıktı.
Sema isimli yarışmacı, "Şimdi yeni bir ev yapacağız. Yapmak zorundayım çünkü ben kendime ait bir yerde yaşamayı seviyorum" dedi.