"İyilik Sahada Bereket Sofrada" | Kalyon Vakfı bursiyer öğrencilerle iftar programında buluştu!

Kalyon Vakfı’nın geleneksel bursiyer iftar programı, 'İyilik Sahada, Bereket Sofrada' sloganıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere özel hediyeler takdim edildi. Aynı zamanda Kalyoncu, vakıf olarak, sosyal fayda projelerini hayata geçirerek, Türkiye'ye ve insanlara duydukları sevgiyle, bugüne ve sonraki nesillere iyi bir gelecek bırakmayı misyon edindiklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 17:41

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Kalyon Vakfı tarafından eğitim bursu sağlanan üniversite öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kalyon Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı bursiyer iftar programı, bu yıl "İyilik Sahada, Bereket Sofrada" sloganıyla Sheraton İstanbul Levent'te gerçekleştirildi.

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, yazar ve müzisyen Hakan Mengüç'ün ney dinletisiyle eşlik ettiği iftar programına, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kurucu Başkanı Profesör Doktor Emine Sare Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Başkanı Güleser Topuz, bilinç-farkındalık eğitmeni ve yazar Serpil Doğan Kapucu ile moda tasarımcısı Zeynep Kartal katıldı. Yemek sonrası öğrencilere, ihtiyaç duyabilecekleri özel hediyeler de takdim edildi.

Açıklamada, iftar programı açılışındaki konuşmasına yer verilen Reyhan Kalyoncu, Kalyon Vakfı'nın Kalyon Holding'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Ülkemizi kalkındırmak için kültür, sanat, eğitim, çevre, iklim, hayvanseverlik gibi konularda topyekün bir gelişme kaydetmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki, sizlerle vakfımızın destek verdiği yüzlerce öğrenci, ileride memleketimizin dört bir yanında önemli görevlerde milletine hizmet edecek. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi daha ileriye taşıyacak. Bu yüzden sizler, bizim için çok kıymetlisiniz, geleceğimizin parlayan yıldızlarısınız." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, vakıf olarak, sosyal fayda projelerini hayata geçirerek, Türkiye'ye ve insanlara duydukları sevgiyle, bugüne ve sonraki nesillere iyi bir gelecek bırakmayı misyon edindiklerini belirtti.

Aidiyet duygusunun önemli olduğuna değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"En büyük sorumluluğumuz sizlersiniz. Bu sorumlulukla, tüm bursiyerlerimiz için önümüzdeki dönemde 5 başlıkta 33 farklı proje geliştirdik. Kariyer gelişimleri için eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Dijital mentörlük platformunu hayata geçireceğiz. Öğrencilerimize yeni staj fırsatları sunacak, proje yarışmaları ile girişimci ruhlarını canlı tutacak, yenilikçi fikirleri destekleyeceğiz. Kalyon Holding'in 'ilk' ve 'en'lere imza atan başarılı ekipleri ile öğrencilerimizi bir araya getirerek, yeni bir bakış açışı kazanmalarına imkan sunacağız."