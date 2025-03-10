Okul müdürü odasında boynundan bıçaklandı! Vahşetin sebebi şoke etti

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 17:50

Sakarya'da Rüveyde Güneş İlk-Ortaokul Müdürü Emrah Coşkun boynundan bıçaklandı. (DHA)

VAHŞETİN SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına çıktı.

Müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun'u boynundan yaraladı.

Sakarya'da Rüveyde Güneş İlk-Ortaokul Müdürü Emrah Coşkun boynundan bıçaklandı. (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Coşkun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.