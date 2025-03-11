Antalya'daki 'Kesik baş' cinayetinde sır perdesi 4 yıl sonra aralandı! Önce beraber define aradılar sonra işkence edip öldürdüler
Antalya Manavgat'ta başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde cesedi bulunan Umut Can Arslan'ın vahşice öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı. Arslan'ın ormanda define aramaya gittiği ekip tarafından işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi. Katillerin bir süre cesedi sakladıkları, ardından cep telefonu ve kişisel eşyalarıyla bulunduğu yere bıraktıkları anlaşıldı. Olaya ilişkin 10 şüpheli, gözaltına alındı, 4'ü 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Antalya Manavgat'a bağlı Sağırin Mahallesi'ndeki ormanda 20 Mart 2021'de erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAFASI KESİK, 12 DİŞİ SÖKÜK CESET...
Yapılan incelemede cesedin başının bedenden ayrılmış ve 12 dişinin de sökülmüş olduğu belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi.
AĞGEDİK CİNAYETİ SONRASI DOSYA YENİDEN İŞLEME ALINDI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce ortadan kaybolan, 2013'te boş arazide gömülü cesedi bulunup defnedilen Ayhan Ağgedik'in geçen yıl cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasının ardından, ilçede önceki yıllarda yaşanan şüpheli ölümlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı.
Yapılan değerlendirmenin ardından Umut Can Arslan'ın dosyası yeniden işleme alındı. Başsavcılığın talimatıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan çalışma sonucunda Umut Can Arslan'ın ölümüyle ilgili Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara ile H.E.K., İ.B.K., R.A.Ş., F.Z.A.K., D.A. ile eski Varsak belediye başkanı H.A.'nın şüpheli olduğu tespit edildi.