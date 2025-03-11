Antalya’daki ’Kesik baş’ cinayetinde sır perdesi 4 yıl sonra aralandı! Önce beraber define aradılar sonra işkence edip öldürdüler

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 11:24

Vahşice öldürülen Umutcan Arslan (Takvim.com.tr)



KAFASI KESİK, 12 DİŞİ SÖKÜK CESET...

Yapılan incelemede cesedin başının bedenden ayrılmış ve 12 dişinin de sökülmüş olduğu belirlendi.



Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi.