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Bahar dizisinde 38 bölüm sonrası gelen flaş ayrılık! Başrol ismin vedası netleşti

Kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı "Bahar" dizisinde bir ayrılık yaşanacak. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu projeye veda ediyor.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 10:33
Bahar dizisinde 38 bölüm sonrası gelen flaş ayrılık! Başrol ismin vedası netleşti

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Show TV'de yayınlanan "Bahar" dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Uğur Aydın" karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, projeden ayrılıyor. Kabacaoğlu'nun son kez 38. bölümde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Devrim Kabacaoğlu (Kaynak: Instagram)Devrim Kabacaoğlu (Kaynak: Instagram)

Devrim Kabacaoğlu Kimdir?
İstanbul doğumlu genç oyuncu, 2021 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Daha önce "Buğday Tanesi" ve "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi yapımlarda rol alan Kabacaoğlu, "Bahar" dizisindeki performansıyla da dikkat çekmişti.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Dizide Başka Ayrılıklar Olacak mı?
Devrim Kabacaoğlu'nun ayrılığı sonrası dizinin kadrosunda başka değişiklikler olup olmayacağı merak konusu. Yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen bölümlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bahar İçin Zor Günler Başlıyor

Önceki bölümlerde hem doktor olarak hastalarına yardım eden hem de kişisel hayatında zorluklarla mücadele eden Bahar, bu kez meslek hayatını etkileyecek büyük bir krizle karşı karşıya kalacak. Riskli bir tıbbi müdahale gerçekleştirmesi üzerine hakkında soruşturma açılacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Soruşturmanın Arkasında Şaşırtan Bir İsim Var

Bahar hakkında başlatılan soruşturmanın, hiç beklemediği bir kişi tarafından tetiklendiği ortaya çıkıyor. Oğlu Aziz Uras'ın şikayetçi olduğu öğrenilirken, Bahar'ın bu duruma nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde Bahar, hem meslek hayatını kurtarmak hem de ailesiyle yaşadığı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Soruşturmanın sonuçları ve Bahar'ın bundan sonraki adımları yeni bölümde netlik kazanacak.

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