Konya’da başıboş köpek dehşeti: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti! Konya Valiliği'nden açıklama
Konya’nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci, çevredekilerin müdahalesine rağmen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik Rana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 'İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.' ifadeleri yer aldı.
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.