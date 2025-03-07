Konya’da başıboş köpek dehşeti: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti! Konya Valiliği’nden açıklama

Valilik açıklaması. (Ekran görüntüsü)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği'nden konu hakkında açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay İlçemiz Başak Mahallesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür.

R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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