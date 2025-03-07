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Konya’da başıboş köpek dehşeti: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti! Konya Valiliği'nden açıklama

Konya’nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci, çevredekilerin müdahalesine rağmen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik Rana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 'İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun  mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.' ifadeleri yer aldı.

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Konya’da başıboş köpek dehşeti: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti! Konya Valiliği’nden açıklama

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti. (AA)Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti. (AA)

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti. (AA)Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti. (AA)

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilik açıklaması. (Ekran görüntüsü)Valilik açıklaması. (Ekran görüntüsü)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği'nden konu hakkında açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay İlçemiz Başak Mahallesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür.

R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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