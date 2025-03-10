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Ataşehir'de bir kadın GBT sorgusu yapan polis ve bekçiye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Ataşehir'de erkek arkadaşını arayan polis memuru ve bekçiye saldıran kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Ataşehir’de bir kadın GBT sorgusu yapan polis ve bekçiye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı.

GBT yapan polis ve bekçiye saldırı kamerada!


SALDIRI ANI KAMERADA

Tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de kadın GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı. (DHA)Ataşehir'de kadın GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı. (DHA)

Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.'nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Ataşehir'de kadın GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı. (DHA)Ataşehir'de kadın GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı. (DHA)

BEKÇİYE TEKME ATIP GÖZLÜĞÜNÜ KIRDI

Yağmur S.'ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı. Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı.

Saldırganlar gözaltına alındı. (DHA)Saldırganlar gözaltına alındı. (DHA)

TEHDİTLER SAVURDU

Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

Saldırganlar gözaltına alındı. (DHA)Saldırganlar gözaltına alındı. (DHA)

Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı.

GBT yapan polise saldıran kadın adliyeye sevk edildi!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet', 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.