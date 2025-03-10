Ataşehir’de bir kadın GBT sorgusu yapan polis ve bekçiye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 12:46

Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı.



SALDIRI ANI KAMERADA



Tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.