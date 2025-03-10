Ataşehir'de bir kadın GBT sorgusu yapan polis ve bekçiye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Ataşehir'de erkek arkadaşını arayan polis memuru ve bekçiye saldıran kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.'nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
BEKÇİYE TEKME ATIP GÖZLÜĞÜNÜ KIRDI
Yağmur S.'ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı. Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı.