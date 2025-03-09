Rize Ardeşen'de heyelan! 16 ev tahliye edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 16’ya yükseldi. Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak, 'Yukarıdan gelen hafriyat menfezi tıkayınca toprak ve çamur evlere ulaştı. Evleri de şu anda boşalttık. Toplam 16 evi boşalttık. Şu anda temizleme çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 17:08

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İlçeye bağlı Aşağı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu önceki akşam saatlerinde heyelan oldu. Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı. Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verdi, köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize Ardeşen'de heyelan (DHA) İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarını sürdüğü köyde tahliye edilen ev sayısı ise 16'ya yükseldi.