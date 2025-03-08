Kalp hastalarının kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan birçok kişi orucu bozan durumlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu sorular, özellikle sağlık sorunları yaşayan bireyler arasında daha fazla gündeme gelmektedir. Oruç tutan kişilerin sağlık durumları, oruçlarını nasıl tutacakları konusunda önemli bir faktör oluşturur. Peki kalp hastalarının kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet açıklamasıyla detayları derledik.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan birçok kişi orucu bozan durumlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu sorular, özellikle sağlık sorunları yaşayan bireyler arasında daha fazla gündeme gelmektedir. Oruç tutan kişilerin sağlık durumları, oruçlarını nasıl tutacakları konusunda önemli bir faktör oluşturur. Peki kalp hastalarının kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet açıklamasıyla detayları derledik.
Dil altı hapı orucu bozar mı?
Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır.
Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22.09. 2005 tarihli karar).