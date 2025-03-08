Kalp hastalarının kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 18:29

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan birçok kişi orucu bozan durumlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu sorular, özellikle sağlık sorunları yaşayan bireyler arasında daha fazla gündeme gelmektedir. Oruç tutan kişilerin sağlık durumları, oruçlarını nasıl tutacakları konusunda önemli bir faktör oluşturur. Peki kalp hastalarının kullandığı dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet açıklamasıyla detayları derledik.