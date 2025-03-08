10 köpeğin saldırısına uğradı! 2 yaşındaki Rana hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Konya'nın Karatay ilçesinde feci bir olay yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, 10 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerinden ısırılarak yaralanan talihsiz minik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki
Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.
10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI
Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından
Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana El Selci, kurtarılamadı. Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü. Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.
2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Olayın ardından
Konya Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.
"SORUMLULAR HESAP VERECEK"
Olayın yaşandığı bölgeye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açıklamalarda bulundu. Kılca,
"Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.
VATANDAŞLAR AYAKLANDI Korkunç saldırı sonrası mahalle halkı ayaklandı. Vatandaşlar tepki amacıyla konvoy gerçekleştirdi.
Mahalle muhtarı Ramazan Dayan,
"Belediyemiz, köpekleri rutin olarak topluyor ama kenarda bir mahalle olduğumuz için yine de tedirginiz. Çok üzgünüz, bir insan olarak mübarek günde bu olay içimizi parçaladı. Mahallede de bir tedirginlik oluştu. Acaba bizim çocuklarımız ne olacak diye? Bu olaylar inşallah bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.