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YDS/1 sınavı kaç soru kaç dakika sürüyor? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştiriliyor. 20 farklı yabancı dilde yapılan sınava 120 bin 261 aday katılım sağlıyor. Adaylar sınav süresi, soru sayısı ve başlama-bitiş saatleri gibi detayları merak ediyor. İşte YDS/1’e dair tüm bilgiler.

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YDS/1 sınavı kaç soru kaç dakika sürüyor? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi ve soru sayısı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava 120 bin 261 aday başvurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS/1 2025 Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu, 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS/1 Sınavı Saat Kaçta Başlayacak ve Bitecek?
Adaylar için kritik saat 10.00! Sınav, 10.15'te başlayacak ancak 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş yapılamayacak. Sınav süresi toplam 180 dakika olacak ve 13.15'te sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS Kaç Soru, Kaç Dakika?
YDS/1 sınavı 180 dakika sürecek ve adaylara 80 soru yöneltilecek. Engelli adaylar için ek süre uygulaması yapılacak olup, uygun bulunan adaylara 30 dakika ilave süre tanınacak.

YDS'DE YANLIŞ CEVAP DOĞRU CEVABI GÖTÜRÜYOR MU?

YDS sınavının tamamlanmasıyla sınav değerlendirme işlemi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Bu doğrultuda YDS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS PUAN HESAPLAMA
YDS sınavı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek YDS/1 sınavının sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.