YDS/1 sınavı kaç soru kaç dakika sürüyor? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştiriliyor. 20 farklı yabancı dilde yapılan sınava 120 bin 261 aday katılım sağlıyor. Adaylar sınav süresi, soru sayısı ve başlama-bitiş saatleri gibi detayları merak ediyor. İşte YDS/1’e dair tüm bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi ve soru sayısı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava 120 bin 261 aday başvurdu.
YDS/1 2025 Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu, 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde yapılacak.
YDS/1 Sınavı Saat Kaçta Başlayacak ve Bitecek?
Adaylar için kritik saat 10.00! Sınav, 10.15'te başlayacak ancak 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş yapılamayacak. Sınav süresi toplam 180 dakika olacak ve 13.15'te sona erecek.