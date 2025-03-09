YDS/1 sınavı kaç soru kaç dakika sürüyor? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 08:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi ve soru sayısı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava 120 bin 261 aday başvurdu.