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Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı! Yakınlarından duygu dolu sözler: "Annesi babası daha önceden vefat etmişti"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Efecan Kültür, Büyükçekmece Celaliye Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
İHA
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Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı! Yakınlarından duygu dolu sözler: Annesi babası daha önceden vefat etmişti

Fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!
TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Efecan Kültür. (Sosyal medya)Efecan Kültür. (Sosyal medya)

Kültür'ün cenazesi, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ndeki Celaliye Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı

Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

Efecan Kültür'ün komşusu Ethem Yılmaz, "Tertemiz bir arkadaşımızdı tanıyorduk kendisini çok üzüldük. Başı sağ olsun herkesin. Annesi babası daha önceden vefat etmişti. Çok sevdiğimiz bir delikanlıydı" dedi.

Efecan Kültür'ün geçen seneden beri rahatsızlık yaşadığını ifade eden Mustafa Bayar, "Efecan bizim tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Bir sene önce bu rahatsızlığa yakalandı. Yakınlarına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

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Efecan Kültür hayatını kaybetti! Sosyal medyada yeni paylaşım! O şarkı duygulandırdı

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