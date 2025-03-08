Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı! Yakınlarından duygu dolu sözler: "Annesi babası daha önceden vefat etmişti"

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 18:47

Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

Efecan Kültür'ün komşusu Ethem Yılmaz, "Tertemiz bir arkadaşımızdı tanıyorduk kendisini çok üzüldük. Başı sağ olsun herkesin. Annesi babası daha önceden vefat etmişti. Çok sevdiğimiz bir delikanlıydı" dedi.

Efecan Kültür'ün geçen seneden beri rahatsızlık yaşadığını ifade eden Mustafa Bayar, "Efecan bizim tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Bir sene önce bu rahatsızlığa yakalandı. Yakınlarına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.