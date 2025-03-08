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AFAD duyurdu: Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD duyurdu: Gaziantep’te 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Deprem yerin 10.05 km derinliğinde meydana geldi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-08 18:56:16 37.26528 36.95278 10.05 ML 3.9 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-03-08 18:13:48 40.96139 44.29361 6.78 ML 1.7 Lori (Ermenistan) - [54.28 km] Akyaka (Kars) Detay
2025-03-08 18:09:51 40.50194 35.38722 6.98 ML 1.0 Mecitözü (Çorum) Detay
2025-03-08 14:57:41 38.72778 43.31944 7.06 ML 2.2 Tuşba (Van) Detay
2025-03-08 14:56:43 37.65306 29.60417 7.0 ML 1.3 Çardak (Denizli) Detay
2025-03-08 14:52:37 38.71667 43.35194 7.13 ML 2.2 Tuşba (Van) Detay
2025-03-08 14:28:28 42.51306 45.095 15.17 MW 3.9 Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) Detay
2025-03-08 14:18:16 39.34222 29.28861 7.0 ML 1.8 Emet (Kütahya) Detay
2025-03-08 13:58:53 38.06889 37.03556 6.55 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-08 13:10:22 39.09528 34.62028 7.0 ML 2.4 Hacıbektaş (Nevşehir) Detay
2025-03-08 12:42:46 37.87222 38.27639 7.0 ML 1.8 Merkez (Adıyaman)
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