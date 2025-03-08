AFAD duyurdu: Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.05 km derinliğinde meydana geldi.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-03-08 18:56:16
|37.26528
|36.95278
|10.05
|ML
|3.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|Detay
|2025-03-08 18:13:48
|40.96139
|44.29361
|6.78
|ML
|1.7
|Lori (Ermenistan) - [54.28 km] Akyaka (Kars)
|Detay
|2025-03-08 18:09:51
|40.50194
|35.38722
|6.98
|ML
|1.0
|Mecitözü (Çorum)
|Detay
|2025-03-08 14:57:41
|38.72778
|43.31944
|7.06
|ML
|2.2
|Tuşba (Van)
|Detay
|2025-03-08 14:56:43
|37.65306
|29.60417
|7.0
|ML
|1.3
|Çardak (Denizli)
|Detay
|2025-03-08 14:52:37
|38.71667
|43.35194
|7.13
|ML
|2.2
|Tuşba (Van)
|Detay
|2025-03-08 14:28:28
|42.51306
|45.095
|15.17
|MW
|3.9
|Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan)
|Detay
|2025-03-08 14:18:16
|39.34222
|29.28861
|7.0
|ML
|1.8
|Emet (Kütahya)
|Detay
|2025-03-08 13:58:53
|38.06889
|37.03556
|6.55
|ML
|1.8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2025-03-08 13:10:22
|39.09528
|34.62028
|7.0
|ML
|2.4
|Hacıbektaş (Nevşehir)
|Detay
|2025-03-08 12:42:46
|37.87222
|38.27639
|7.0
|ML
|1.8
|Merkez (Adıyaman)