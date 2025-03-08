2030’da iki kez mi oruç tutacağız? Hangi yıl Ramazan iki kere yaşanacak?

11 ayın sultanı kabul edilen Ramazan ayı, evlere bereket ve huzur getiriyor. Bu mübarek ayda ilk hafta tamamlanmışken ilerleyen dönemlerde Ramazan'ın iki kez yaşanacağı bilgisi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Hicri takvimin Miladi takvime göre yaklaşık 10 gün daha kısa olması nedeniyle, Ramazan her yıl erken başlar ve tarihler zamanla değişir. Peki bu döngü 2030 yılında nasıl olacak? Hangi yıl Ramazan iki kere yaşanacak? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 17:42

Paylaş





ABONE OL

Ramazan ayının her yıl 10-12 gün erken başlaması, gelecek yıllarda ilginç tarihlere yol açacak. 2030 yılı, bu döngü nedeniyle Müslümanlar için özel bir yıl olacak; çünkü 2030 yılında yıl içinde iki kez oruç tutulacak.

(Takvim Foto Arşiv) ▶ 2030'da Ramazan İki Kez Başlayacak Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğu için Ramazan her yıl biraz daha erken başlıyor. Bu döngü, 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan, aynı tarihlere geri dönüyor. Bu nedenle bazı yıllarda dikkat çekici durumlar yaşanabiliyor.