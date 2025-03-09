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Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek?

Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi 2025'te de kış mevsimi başında uygulamaya girdi. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması hususi araçlar için ise önerilen bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Peki 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen tarihler.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek?

Aralık ayında başlayan bu uygulama özellikle sert hava koşullarında yol tutuşunu iyileştirerek kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kış Lastiği Uygulaması: Hangi Araçları Kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu, özellikle ağır tonajlı araçlar için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler gibi büyük araçların yanı sıra kamyonet, minibüs ve kişisel araçlarda da kış lastiği takılması zorunludur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu araçların kış şartlarına uygun lastiklerle seyahat etmesi, hem sürücülerin güvenliği hem de yolcuların emniyeti açısından son derece önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor ve Sona Eriyor?

2025 kış lastiği takma süresi her yıl olduğu gibi 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2025'te sona erecek. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan araç sahiplerine trafik kontrolleri sırasında ceza uygulanmaktadır. Valilikler tarafından belirlenen il sınırları içindeki uygulamalara uyulması gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kış Lastiği Takmama Cezası 2025 Yılı İçin Güncellendi

Kış lastiği takmayan araç sahiplerine kesilecek ceza, 2025 yılı itibarıyla 5.856,88 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, sürücüler için büyük bir mali yük oluşturabilir. Kış lastiği takmanın güvenlik açısından öneminin yanı sıra, bu tür cezaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.