Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek?
Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi 2025'te de kış mevsimi başında uygulamaya girdi. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması hususi araçlar için ise önerilen bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Peki 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen tarihler.
Aralık ayında başlayan bu uygulama özellikle sert hava koşullarında yol tutuşunu iyileştirerek kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.
Kış Lastiği Uygulaması: Hangi Araçları Kapsıyor?
Kış lastiği zorunluluğu, özellikle ağır tonajlı araçlar için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler gibi büyük araçların yanı sıra kamyonet, minibüs ve kişisel araçlarda da kış lastiği takılması zorunludur.
Bu araçların kış şartlarına uygun lastiklerle seyahat etmesi, hem sürücülerin güvenliği hem de yolcuların emniyeti açısından son derece önemlidir.