Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek?

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 12:25

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Kış Lastiği Uygulaması: Hangi Araçları Kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu, özellikle ağır tonajlı araçlar için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler gibi büyük araçların yanı sıra kamyonet, minibüs ve kişisel araçlarda da kış lastiği takılması zorunludur.