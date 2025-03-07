Güvenlik güçleriyle iftar açan Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakın olduğunu söyledi. “Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına Allah’ın izniyle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Bakan Erdoğan, Külliye'de polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında açıklamalarda bulundu.



"Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemizde olacak şekilde yönetmek ve yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda bu konuda çok başarılı bir sınav verdik" diyen Erdoğan şöyle devam etti:



"40 yıllık beladan kurtuluyoruz. Amacımız hiçbir görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir. Türkiye maruz kaldığı onca saldırıya rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi bir zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan adımlarımızdır. Bu süreçteki en büyük kazanımlarımızdan biri de FETÖ'nün tasfiyesidir. Emniyet teşkilatımız, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe kendimize güvenimiz arttı, hem de terör örgütleri ve suç şebekeleri ile daha etkin mücadele imkanına kavuştuk. Hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da onların emanetlerini yere düşürmeyeceğiz. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele verip siyonistlerin bölgemizdeki yeni ameliyatlarına izin vermeyeceğiz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Bizler üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklarda 1000 yıllık ev sahibiyiz. Vatanımızı ilelebet payidar kılmayı sürdüreceğiz"

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