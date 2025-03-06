Başkan Erdoğan’dan güvenlik güçleriyle iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Mehmet Akif'in ifadesiyle hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz.

TÜRKİYE MASA BAŞINDA KURULMADI



Bu toprakların bin yıllık evlatlarıyız. Türkiye masa başında kurulmadı, kimse bize burayı altın tepside sunmadı. Biz bu topraklarımızı kanlarımızı ve alın terimizle sulayarak vatan eyledik. Allah ömür verdikçe yine burada bu topraklarda başımız dik alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

KİMSE BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATAMAZ



Karada, havada, denizde mukaddes vatan topraklarını koruyan siz kıymetli kahramanlarımız, bu ülkenin ve milletin düşmanlarının aşamadığı, hiçbir zamanda aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Gabar'da aşamadılar, Cudi'de aşamadılar, Tendürek'te aşamadılar, Besler deresinde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömüyorsunuz. Ve şu ana kadar o imanla o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, güvenlik korucusuyla işte bugün burada olduğu gibi yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ



Küresel güç rekabeti bölgemizde olduğundan biz de bundan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünde izleyemeyiz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır.

133 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ



Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli misafirimizin gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü. Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Bugüne kadar Suriye'ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak.

Gazze'deki insanlık sınavını alnının akıyla veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Biz Gazzeli kardeşlerimizin dualarına mazhar oluyoruz.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI



Geçmişte bize laf söyleyenler hak vermek zorunda kalıyor.

Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele gönül gönüle verecek siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz.