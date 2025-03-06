Yer: Van Bahçesaray! Polis helikopteri doğumu yaklaşan hamile kadın için havalandı

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 16:16

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğumu yaklaşan kadın dün Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.