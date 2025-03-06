takvim-logo

Yer: Van Bahçesaray! Polis helikopteri doğumu yaklaşan hamile kadın için havalandı

Bahçesaray'da doğumu yaklaşan kadının acil olarak Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Sikorsky helikopter havalandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Yer: Van Bahçesaray! Polis helikopteri doğumu yaklaşan hamile kadın için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğumu yaklaşan kadın dün Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı (AA)Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı (AA)

"ACİL" KODU VERİLDİ... EMNİYET HELİKOPTERİ HAREKETE GEÇTİ

Kadının acil olarak Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait sikorsky helikopter ilçeye yönlendirildi.

Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı (AA)Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı (AA)

Sağlık ekiplerinin kontrolünde helikoptere alınarak Van'a götürülen kadın, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN