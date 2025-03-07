Şans bu kez onları es geçecek! Mart ayının en talihsiz burçları

Astrolojide her ay bazı burçlar için fırsatlar ve olumlu gelişmeler getirirken, bazı burçlar için ise zorlu enerjiler baskın olabilir. Mart 2025’te gökyüzündeki gezegen hareketleri bazı burçları duygusal ve maddi konularda sınayabilir. Gezegenlerin konumu, bazı burçların planlarının beklenmedik şekilde aksamasına, duygusal dalgalanmalar yaşamasına veya şanssız hissetmesine neden olabilir. Peki bu ayın en mutsuz ve şanssız burçları hangileri? İşte yapay zekaya göre yanıtı...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 14:12

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Mart ayı, astrolojik açıdan birçok burç için yenilikler ve fırsatlar sunuyor fakat bazı burçları şans es geçecek gibi görünüyor. Peki bu ayın en mutsuz ve şanssız burçları hangileri? İşte yapay zekaya göre yanıtı...

(Takvim Foto Arşiv) Koç (21 Mart - 19 Nisan) Mart, Koç burcu için karmaşık bir dönem olabilir. İş ve özel yaşamda beklenmedik aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle duygusal anlamda kararsızlıklar ve içsel huzursuzluklar Koçları etkileyebilir. İletişim hataları ve yanlış anlaşılmalar günlük yaşamı zora sokabilir. Koç burçları, sabırlı olmaya çalışmalı ve acele kararlar vermemelidir.