Sırra kadem basan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı: Korkup kaçmış olabilir

Sırra kadem basan mimar Ece Gürel’den hala bir haber alınamadı. Müge Anlı’ya çıkan eşi Sezer Gürel, “Korkup kaçmış olabilir” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'i (36) arama çalışmaları geceleri de yapıldı. Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırılan aramada 28 kilometrelik bir alan tarandı.



Önceki gün Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu açıklandı. Dün de bu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede hırkaya ulaşıldı. Ancak hırkanın Ece'ye ait olmadığı vurgulandı.



"ARAMIZ BOZUKTU"

Bu arada Gürel'in İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medyadan mesajlaştığı da ortaya çıktı. Arkadaşına, "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım. Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı ortaya çıktı.



Sezer Gürel, eşinin bulunması için atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gürel, eşiyle aralarının bozuk olduğunu ve eşinin meditasyon yapmak için ormana gitmiş olabileceğini vurguladı. Gürel, eşinin intihar edecek bir yapıya sahip olmadığını ve korkup kaçmış olabileceğini hatırlattı.

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