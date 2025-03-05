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Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı'da aranıyordu

2 Mart'ta kaybolduktan sonra Müge Anlı'da aranan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu. Ekiplerin uyur halde hafif yaralı olarak ulaştığı genç kadının bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. İstanbul Valiliği Gürel'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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AJANSLAR
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Gürel'in bulunduğu anlar kamerada

Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

HAFİF YARALI
Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ece Gürel, tedavisi için Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplere teşekkür eden Gürel'in eşi Sezer, "Allah sizden razı olsun" dedi.

VALİLİK AÇIKLADI: HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

BULUNDUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.

Kurtarılma anı kamerada

9 numaralı bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekiplerin 36 yaşındaki genç kadını bulduğu anlarda büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

YAŞIYOR YAŞIYOR YARALI BULDUK

Gürel'i bulan görevlinin konuşmalarında yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmadı. Ekiplere çağrı yapan görevli, "Yaşıyor yaşıyor, yaralı bulduk. Acil hemen UMKE'yi gönderin. En son attığım konuma gelir misin? Şu an kendinde 9 numaralı konuma acil gelir misiniz?" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

SIĞINMA İHTİMALİ OLAN YERLERE ODAKLANILDI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını genişletti.

Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

Daha önce aranmamış noktalara da giren ekiplerin çalışmasına ANDA Arama Kurtarma ve SAR Arama Kurtarma ekipleri de eşlik etti.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

Ekipler belirledikleri alanlarda, Gürel'in sığınma ihtimali olduğunu düşündükleri her yeri aramayı planlıyordu.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan Ece'nin ailesi bugün tekrar Müge Anlı'ya çıktı. Ailenin yanında Ece'nin eşi Sezer Gürel de bulunuyordu. Anlı, Güler'in arkadaşına attığı mesajları canlı yayında okudu. O mesajlarda genç kadının arkadaşına "Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı görüldü.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

İşte o mesajlar...

Müge Anlıda sır kayıp! Ece Gürelin eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?
Müge Anlı'da sır kayıp! Ece Gürel'in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

KAN İZİ Mİ BULUNDU?

Anlı,"Ece'nin montu güzelce katlanmış şekilde bulunmuş. Bölgede kan izine benzer bir şey bulunmuş. Kan izi mi yoksa boya mı o incelendi. Çantadan çıkan notlarda meditasyon yazıları varmış" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gürel 'in son görüntülerini de Anlı yayımladı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

OTOBÜSTEN 12.56'DA İNİYOR
Ece'nin saat 12:56'da otobüsten indiği tespit edildi. Anlı, Ece'nin ineceği yeri unuttuğunu ve şoförün genç kadını ikaz ettiği söyledi. Genç kadının inerken şoföre teşekkür ettiği ortaya çıktı.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de olaya ilişkin şunları söyledi:
Eşim ile işten dolayı tartışmıştık. 10 yıllık çalıştığı yerden istifa etti. Eşim, meditasyon yapmaktaydı. Ses çalışması yapmak için ormanlık alana gitmiş olabilir.

Kayıp Ece Gürel aranıyor!

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

AİLE MONTUN BIRAKILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR

Gürel'in ailesi genç kadına ait montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi. Aile kızlarının normalde dağınık birisi olduğunu montunu düzenli şekilde koymasının mümkün olmadığını söyledi. Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırdı. Sezer Gürel eşinin kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğin ifade etti.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

O SÖZLERİN ANLAMI NE?

Anlı, Ece Gürel'in 'Oturdum ruhum geride kaldı' şeklindeki mesajına ilişkin de yorumda bulundu. Anlı, "Bu bir Kızıldereli sözüymüş. Kızıldereliler fazla yürüdüğünde oturup bir ağaç altında beklermiş nedeni sorulduğunda 'Bedenimiz hızlandı ruhumuz geride kaldı. Ruhlarımızı bekliyoruz' derlermiş" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

"İNTİHAR EDECEK BİR İNSAN DEĞİL"

Ece'nin kuzeni Nurdan Hanım yayına bağlandı. Nurdan Hanım, "Ece, intihar edecek bir insan değil. Enerjisi yüksel birisi. Meditasyonunu yapar sonra evine geri dönerdi. Oruçlu zaten" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

(Fotoğrafta sağda: Yusuf Çeştepe)

"ECE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Sabah saatlerinde Ece Gürel'i arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtama ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor. Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece'ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3'ten 6'ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3'e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece'yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladıkm Ece'yi" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

"4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR"

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece'yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece'nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece'yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

"NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ"

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak.Umudumuz bu yönde" dedi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

"EŞİMLE 3-4 YIL ÖNCE BERABER GELDİK"

Ece Gürel'in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu.

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

İşte Ece Gürel'in son görüntüleri...

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu