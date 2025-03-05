Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı’da aranıyordu

HAFİF YARALI

Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ece Gürel, tedavisi için Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplere teşekkür eden Gürel'in eşi Sezer, "Allah sizden razı olsun" dedi.



VALİLİK AÇIKLADI: HASTANEYE KALDIRILDI



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.