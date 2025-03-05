Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı'da aranıyordu
2 Mart'ta kaybolduktan sonra Müge Anlı'da aranan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu. Ekiplerin uyur halde hafif yaralı olarak ulaştığı genç kadının bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. İstanbul Valiliği Gürel'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.
HAFİF YARALI Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ece Gürel, tedavisi için Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplere teşekkür eden Gürel'in eşi Sezer,
"Allah sizden razı olsun" dedi. VALİLİK AÇIKLADI: HASTANEYE KALDIRILDI İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BULUNDUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan
Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.
9 numaralı bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekiplerin 36 yaşındaki genç kadını bulduğu anlarda büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.
YAŞIYOR YAŞIYOR YARALI BULDUK Gürel'i bulan görevlinin konuşmalarında yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmadı. Ekiplere çağrı yapan görevli, "Yaşıyor yaşıyor, yaralı bulduk. Acil hemen UMKE'yi gönderin. En son attığım konuma gelir misin? Şu an kendinde 9 numaralı konuma acil gelir misiniz?" dedi.
SIĞINMA İHTİMALİ OLAN YERLERE ODAKLANILDI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını genişletti.
Daha önce aranmamış noktalara da giren ekiplerin çalışmasına ANDA Arama Kurtarma ve SAR Arama Kurtarma ekipleri de eşlik etti.