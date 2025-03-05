Muğla'da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobilin markete girdiği anlar kamerada
Muğla'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi. Market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi.
MARKETE DALDI
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 B 6197 plakalı otomobil markete daldı. Kazada, iş yerinde ve araçta hasar oluştu. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; sürücünün kontrolü kaybettiği, yoldan çıkan aracın markete girdiği, bu sırada bir market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.