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Muğla'da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobilin markete girdiği anlar kamerada

Muğla'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi. Market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muğla’da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobilin markete girdiği anlar kamerada

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi.

MARKETE DALDI
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 B 6197 plakalı otomobil markete daldı. Kazada, iş yerinde ve araçta hasar oluştu. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı (Fotoğraf: DHA)Muğla'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı (Fotoğraf: DHA)

Görüntülerde; sürücünün kontrolü kaybettiği, yoldan çıkan aracın markete girdiği, bu sırada bir market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.