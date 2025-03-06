Otel faciasında hayatını kaybeden minik Alya'nın yürek yakan videosu!

Otel yangınında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya’nın tatile gitmeden önce çektiği videodaki sözleri yürekleri yaktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 86 milyonun da yüreklerini yaktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili başlatılan soruşturmada ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmali ve kural tanımazlığı kanıtladı.



Bu faciada hayatını kaybedenlerin arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (43) ile 9 yaşındaki kızı Alya Altın da vardı. Yaralı kurtulan baba Hilmi Altın, kızı Alya'nın otele gitmeden önce çektiği videoyu yayınladı.



Alya, videosunda "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz kayağa. Annem, Banu ablama "Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mısın?" demiş. Banu ablam da çalışıyor. Söyleyecek ama ayarlayamasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz..." diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak o küçük kız, kurtarılamadı.

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