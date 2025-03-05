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Adıyaman'da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bıçaklı ve usturalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman’da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı.

Adıyaman'da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı (İHA)Adıyaman'da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı (İHA)

3 KİŞİ YARALANDI
Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Bıçaklı ve usturalı kavga: 3 yaralı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı (İHA)Adıyaman'da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı (İHA)

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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