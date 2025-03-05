Adıyaman’da dehşet anları: İki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı! 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 18:02

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı.