Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

DENETİM YAPILMAMIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün "az tehlikeli" gruba girdiğine dikkat çekerek, "İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikâyet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir" diye konuştu.