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Grand Otel'de hayatını kaybeden Alya Altın'ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişi arasında yer alan 9 yaşındaki Alya Altın'ın tatil sevincini paylaştığı video ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla yapacağı tatilin heyecanını yaşayan Altın'dan geriye "Çok şanslıyız çünkü Grand Otel'de yer varmış" dediği anlar kaldı. Öte yandan TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu'nun Grand Otel'de yaptığı incelemelerde kan donduran bir detay ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangının başladığı restoranda mutfak çalışanlarının etrafında yangın tüpünün dahi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

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takvim.com.tr
Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu!

Bolu Kartalkaya'da geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan otel yangını faciasında Grand Otel'de tatil yapan 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Faciada Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve 10 yaşındaki kızı Alya Altın da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

10 YAŞINDAKİ MİNİK KIZIN TATİL HEYECANI

Türkiye'nin derinden sarsan yangında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alya Altın'ın tatile gitmeden hemen önceki videosu ortaya çıktı.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Videoda tatil heyecanını anlatan Alya Altın, arkadaşlarının da yan odalarında olacağını söyleyerek "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış. Biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte kayak tatiline gideceğiz" dediği görüldü.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

DUVAR DIŞINDA BİR ŞEY KALMAMIŞ

Grand Otel'de inceleme yapan heyette yer alan Kartalkaya Araştırma Komisyonu'nun AK Partili üyesi İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, izlenimlerini aktardı. Erdem, komisyon üyeleri ile birlikte Grant Otel'e gittiklerini belirterek, "Binanın etrafı emniyete alınmıştı. Güvenlik ve araştırma yapan ekiplerden başka kimse yoktu. Bilirkişi çalışmalarını sürdürüyordu" dedi.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu!

Binanın sadece giriş ve 4'üncü katlarında incelemede bulunduklarını, yetkililerin de kendilerine bilgi verdiğini ifade eden Erdem, "Yangının çıktığı tahmin edilen mutfak bölümünün olduğu 4'ncü katta duvarlar dışında hiçbir şey kalmamış. Elektrik kablolar dahil her şey yanmış. Giriş kat da zaten bu katın hemen üstü" dedi.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

BACADAN YAYILMIŞ
Erdem, "Yangının mutfakta çıktığı ve havalandırma bacasındaki yağ gibi kalıntılar nedeniyle hızla üst katlara yayıldığı düşünülüyor. Otelde ahşap gibi yanıcı maddeler çok olduğu için yangın bu kadar büyümüş" bilgisini paylaştı. Erdem, şöyle devam etti:

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

"Yangının çıktığı yer restoran bölümü olduğu için masa ve sandalyeler var. Ahşap malzeme çok. Koridor ve resepsiyonda halılar var. Tavan resepsiyon bölümünde ahşap. Bunların hepsi yanmış, hiçbir şey kalmamış. Asansörün yanında merdiven var. Oradakiler de yanmış, etrafa alçı parçaları, yangın kalıntıları saçılmış."

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

İNCELEMELER SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Bilirkişinin bir süre sonra çalışmalarını tamamlayacağını ifade eden Erdem, "Yangın sonucu duvarlar dışında bir şey kalmadığı için yangın sistemi olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı, yangının tam olarak ne zaman çıktığı, otelde kalanların zamanında uyarılıp uyarılmadığı kameraların incelenmesi, bilirkişinin çalışmalarını tamamlaması ile ortaya çıkacak. Hala hiç girilmemiş, el sürülmemiş alanlar varmış. Oralara da bakılacak" diye konuştu.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da 78 kişiye mezar olan Kartalkaya Grant Otel yangını ile ilgili yaptığı inceleme "facianın geliyorum" dediğini, otelin yangına ilişkin hiçbir önlem almadığını ortaya koydu.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu!

"YANGIN TÜPÜ BİLE YOK"

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, iki iş müfettişinin otelde inceleme yaptığını belirterek, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Aktürk, iş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını söyledi.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Aktürk, binanın ahşap yapısının yangının hızla ilerlemesine neden olduğunu belirtip, "2020 tarihli Acil Durum Planı'nın güncellenmediğini, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesinin yapılmadığı" bilgisini de paylaştı.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

Aktürk, müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmediğini, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediğini, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmediğini kaydetti.

Grand Otel’de hayatını kaybeden Alya Altın’ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!

DENETİM YAPILMAMIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün "az tehlikeli" gruba girdiğine dikkat çekerek, "İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikâyet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir" diye konuştu.