Grand Otel'de hayatını kaybeden Alya Altın'ın sevinç videosu yürek burktu! Yangın hakkında skandal detay: Yangın tüpü bile yok!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişi arasında yer alan 9 yaşındaki Alya Altın'ın tatil sevincini paylaştığı video ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla yapacağı tatilin heyecanını yaşayan Altın'dan geriye "Çok şanslıyız çünkü Grand Otel'de yer varmış" dediği anlar kaldı. Öte yandan TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu'nun Grand Otel'de yaptığı incelemelerde kan donduran bir detay ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangının başladığı restoranda mutfak çalışanlarının etrafında yangın tüpünün dahi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.