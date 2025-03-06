Narin cinayetinde yeni detay! Ağabey Baran Güran açıkladı: Son isteği ortaya çıktı...

Narin Güran cinayetine ilişkin bir detay daha ortaya çıktı. Ağabey Baran Güran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küçük Narin’in ölmeden önceki son isteğini anlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin bir detay daha ortaya çıktı. Ağabey Baran Güran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küçük Narin'in ölmeden önceki son isteğini anlattı.



Baran Güran paylaşımında "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. "Abi bana soğuk kahve al" dedin. Ben de "Alırım" dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im" ifadelerine yer verdi.

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