Eyüpsultan'daki kazada ölen Muhammed Gürcan Koçak'a çarpan şoförün 9 yıl hapsi isteniyor
Eyüpsultan'da, Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında düzenlenen iddianamede 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüpheli olay günü yolun karlı olması sebebiyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın sürdüğünü ve domuza çarptığını düşündüğünü savunsa da incelenen kamera görüntülerinde havanın görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı belirtildi.
Eyüpsultan'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilçede 22 Şubat gecesi yaşanan trafik kazası sonucu Koçak'ın vefat etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı ifade edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu temin edilen kamera görüntüleri incelendiğinde Koçak'ın olay günü kullandığı UTV'nin arızalanması üzerine emniyet şeridine park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araçla Koçak'a çarpıp durmaksızın yola devam ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.
Olay sonrası tespit edilen plaka tanımlama sistemi görüntülerinde Yücedağ'ın kullandığı aracın sağ ön taraftan hasarlı olduğunun tespit edildiğine yer verilen iddianamede, bilgi sahibi olarak dinlenilen bir kişinin ifadesinin görüntülerle uyuştuğu bildirildi.
İddianamede, şüphelinin ifadesine özet olarak da yer verildi.
Buna göre şüpheli, olay günü yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini savundu.
Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdü.
ŞOFÖRÜN KAR YALANI ELİNDE PATLADI
İddianamede, incelenen kamera görüntülerine göre, havanın ve yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı hususu gözetildiğinde şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu değerlendirildi.