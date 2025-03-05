Eyüpsultan’daki kazada ölen Muhammed Gürcan Koçak’a çarpan şoförün 9 yıl hapsi isteniyor

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 18:28

Eyüpsultan 'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak 'a (25) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kazanın görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

İddianamede, şüphelinin ifadesine özet olarak da yer verildi.

Buna göre şüpheli, olay günü yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini savundu.

Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdü.

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İddianamede, incelenen kamera görüntülerine göre, havanın ve yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı hususu gözetildiğinde şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu değerlendirildi.