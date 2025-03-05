Ağabeyi Baran Güran açıkladı! İşte Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran sosyal medya hesabından kardeşinin ölümünden önceki son isteğini paylaştı. Cinayetle ilgili anne, amca ve ağabeyin tutuklandığı olayda, Baran, 'Narin’im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum' ifadeleri yer aldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 19:26

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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili hala bulunamadı.

Narin Güran'ın öldürülmeden son isteği! Ağabeyi Baran Güran açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

NARİN'İN ÖLMEDEN ÖNCE SON İSTEĞİ

Türkiye "katil kim" sorusuna kilitlenmişken yeni bir detay ortaya çıktı. Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteğini ağabeyi Baran sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran'ın öldürülmeden son isteği! Ağabeyi Baran Güran açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"GÜZEL BACIM SANA KURBAN OLAYIM"

Baran, Narin'in soğuk kahve al" dediğini belirterek, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." ifadeleri yer aldı.

Narin Güran'ın öldürülmeden son isteği! Ağabeyi Baran Güran açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

NELER YAŞANDI?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gibi sanıklar tutuklandı. Nevzat Bahtiyar, "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, anne ve diğer sanıklara ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin Güran'ın öldürülmeden son isteği! Ağabeyi Baran Güran açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇLAMASIYLA YARGILANACAK DİĞER SANIKLAR

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanacak 12 sanık ve 3 çocuk için hazırlanan iddianameyi kabul etti. Dava, 14 Nisan'da başlayacak.

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