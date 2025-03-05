Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu
2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı
Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.
HAFİF YARALI Gürel'in hayatta fakat hafif yaralı olduğu öğrenildi. Bir dere kenarında uyur vaziyette bulunduğu bildirildi.
SIĞINMA İHTİMALİ OLAN YERLERE ODAKLANILDI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını genişletti.
Daha önce aranmamış noktalara da giren ekiplerin çalışmasına ANDA Arama Kurtarma ve SAR Arama Kurtarma ekipleri de eşlik etti.
Ekipler belirledikleri alanlarda, Gürel'in sığınma ihtimali olduğunu düşündükleri her yeri aramayı planlıyor.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan
Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Öte yandan Ece'nin ailesi bugün tekrar
Müge Anlı'ya çıktı. Ailenin yanında Ece'nin eşi Sezer Gürel de bulunuyordu. Anlı, Güler'in arkadaşına attığı mesajları canlı yayında okudu. O mesajlarda genç kadının arkadaşına " Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı görüldü.