Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

"4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR"

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece'yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece'nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece'yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.