Sinop'ta 3 ev heyelan altında kaldı! Enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi, 3 ev yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip intikal etti. Enkaz altında kalan 4 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 03:43

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Sinop'un Türkeli ilçesindeki Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta 3 ev heyelan altında kaldı! Enkazdan 4 kişi çıkarıldı (AA)

4 KİŞİ HAFİF YARALI OLARAK KURTARILDI

Ekipler zarar gören evlerden 4 kişiyi yaralı hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Sinop'ta 3 ev heyelan altında kaldı! Enkazdan 4 kişi çıkarıldı (AA)

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gazetecilere, saat 23.41'de 112 Acil Çağrı Merkezine heyelan ihbarı geldiğini belirtti.

Sinop'ta 3 ev heyelan altında kaldı! Enkazdan 4 kişi çıkarıldı (AA)

Heyelanda vatandaşların göçük altında kaldığı bilgisi üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"UMKE, belediye, itfaiye, İl Özel İdare ve jandarmamız olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD kurtarma ekipleri de yola çıktılar. En kısa sürede ulaşacaklar. Şu anda göçük altında karı koca 2 vatandaşımız bulunmakta. Kendilerinden ses almaktayız. Sinop AFAD ekibimiz şu anda kurtarma çalışmaları yürütmekte. Dileğimiz, inşallah sağ salim vatandaşlarımıza ulaşmamız. Bütün tedbirlerimizi aldık. Kendi imkanlarıyla çıkan bir ailenin kızı da şu anda tedbir amaçlı hastanede, herhangi bir sağlık problemi yok. Çalışmaları titizlikle takip ediyoruz."

Sinop'ta 3 ev heyelan altında kaldı! Enkazdan 4 kişi çıkarıldı (AA)

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından göçük altında kalan karı koca da kurtarıldı. Heyelanda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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