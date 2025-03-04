Sahurda iftarda 5 dakikada hazır! Vitamin deposu hoşaf tarifi

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 15:41

Ramazan ayında iftar sofralarımızın en güzel eşlikçilerinden biri de şüphesiz hoşaflardır. Hem susuzluğu giderir hem de gün boyu kaybedilen enerjiyi yerine koyar. İşte tam da bu mübarek aya yakışır, vitamin deposu bir hoşaf tarifi.