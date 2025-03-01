Hatay'da feci kaza: İşçi sevisi ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da feci bir kaza yaşandı. İşçi servisinin tıra çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 17:03

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Hatay'da katliam gibi bir kaza yaşandı.

Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi önündeki 31 B 2646 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 8 kişi yaralandı.