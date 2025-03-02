Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber Sahur Vakti'ne konuk oldu! "Ramazan ayı merhem gibi geldi" deyip Gazze'ye dikkat çekti: İnanmışlığı gördük
Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Sahur Vakti programında önemli açıklamalarda bulundu. Fetvaların titizlikle hazırlandığını belirten Erbaş, ALO FETVA 190 hattında 400 hocanın hizmet verdiğini Ramazan'la birlikte günde 15 bin soru geldiğini belirtti. 'Ramazan ayı merhem gibi geldi' diyen Erbaş, 'Gazze'de yıkık duvarlar arasında sahurlar ve iftarlar yapılıyor. İslam'a ne kadar bağlı olduklarını gördük, inanmışlığı gördük' şeklinde konuştu.
Huzurun, rahmetin ve bereketin ayı, 11 ayın sultanı ramazan başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti isimli programa konuk oldu.
İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
RAMAZAN AYINDA GÜNDE 15 BİN SORU GELİYOR
Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocamız var. Cumhurbaşkanımıza öncesinde arz ediyoruz sonrasında atamaları yapılıyor. Sonrasında bu hocalarımız 5 ayrı komisyonda çalışıyor. Fetvayla ilgili konuları kendileri arasında tartışıyorlar. ALO FETVA 190 hattımız var. 400 kadar hocamız da burada hizmet veriyor. Anadolu'nun her yerinde bu hocalarımızdan var. Ramazan ayında günde 15 bin soru soruluyor telefon üzerinden.
"GAZZE'DE İNANMIŞLIĞI GÖRDÜK, İSLAM'A NE KADAR BAĞLI OLDUKLARINI GÖRDÜK"
İsrail'in soykırımı altında büyük yıkıma uğrayan Gazze'nin İslam'a ne kadar bağlı olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, "En çok ihtiyaç olan konu birlik ve beraberliktir. Bizim millet olarak barış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Gazze'de yıkık duvarlar arasında sahurlar ve iftarlar yapılıyor. İslam'a ne kadar bağlı olduklarını gördük. Ramazan ayı merhem gibi geldi. Ciddi bir soykırımla karşı karşıyalar ama onları ibadetlerinden alıkoyamıyorlar. Bu da inanmışlığın göstergesi" ifadelerini kullandı.
"YARADILIŞ AMACIMIZ İYİLİK YAPMAKTIR"
Ramazan ayının iyiliklerle dolu bir ay olduğunu dile getiren Erbaş, "13-20 Mart haftasını "iyilik haftası" ilan ettik. Bu konuda çalışmaların her yerde yapılacak. İyilik zamanla mukayyet değildir. Bizim yaradılış amacımız iyilik yapmaktır. Diyanet olarak bizim de görevimiz yapılan iyilikleri yaymaktır" dedi.