Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı

Yüce Rabb'imiz bize yine rahmet edecek. Yine cennet kapılarını açacak. Yine şeytanlara zincir vuracak. Yine merhametiyle muamele edecek. Yine melekler inip aramıza dağılacak ve "Ya Rabbi şu tövbe eden tövbekârlara rahmet nazarıyla bak" diyecek. Yine Rabb'imiz yer semasına tecelli edecek. "Yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım" diyecek. "Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim" diyecek. "Yok mu rahmet dileyen, rahmet edeyim" diyecek.

(Takvim.com.tr arşiv)



Kardeşlerim, cennet kapıları açıldı. Ziyaretçilerini bekliyor. "Yok mu burası için gayret eden, yok mu burasını özleyen, yok mu yanıma gelecek olan" diye sesleniyor. Cennetin sonsuz ırmakları, nihayetsiz güzellikleri, sınırsız nimetleri, bahçeleri, bostanları, miskten daha güzel kokuları sizi bekliyor. Siz cenneti özlüyorsunuz belki ama esasen cennet sizi özlüyor.



Tıpkı cennetin Hz. Ali'yi özlediği gibi. Cehennemden uzaklaşmaya hazır değil misiniz? Mahşer önünüzde, yakın. Ölüm de yaşam da o kadar yakın, o kadar acil, o kadar apansız. "Cennet her birinize ayakkabısının bağları kadar yakın. Cehennem de öyle" demiyor muydu Hz. Resul.



Gelin bu mevsim Rabb'inizle ahdinizi yenileyin. Sözünüzü tekrarlayın. "Ahdu cezmu kast ettim" deyin; tam bir kararlılıkla "Söz verdim" deyin; mümin olmaya, mümin kalmaya, cennete talip olmaya, günahlara dönmemeye söz verin.



Dilinizi temizleyin; küfürden, gıybetten, suizandan, düşmanlıktan, hakaretten, başkasının namusuna, iffetine dair söz söylemekten.



Kalbinizi temizleyin; kinden, art niyetten, niyetsizlikten, buğuz etmekten, haset etmekten, Rabb'e asi olmaktan, isyanınızı yatıştıramamaktan, hatta buğuza buğuz etmekten.

Namaza hazırlanırken; yanına gelip de bir sahabe hakkında aleyhte söz fısıldayan sahabeye, "İçinize çıkarken benim kalbimi meşgul etmeyin, birbiriniz aleyhinde söz fısıldamayın" diyen Hz. Peygamber'i (SAV) düşünüp niyet kurun kalbinize; söz yerleştirin, iş yaptırın elinize; adım attırın ayağınıza.