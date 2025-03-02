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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı

Prof. Drç Nihat Hatipoğlı, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Cennetin kapıları açıldı" başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 2 Mart 2025 tarihli yazısı...

Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı

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Cennetin sonsuz ırmakları, sınırsız nimetleri, miskten daha güzel kokuları sizi bekliyor. Bu mübarek ayda mümin kalmaya, cennete talip olmaya, günahlara dönmemeye söz verin.

Yüce Rabb'imiz bize yine rahmet edecek. Yine cennet kapılarını açacak. Yine şeytanlara zincir vuracak. Yine merhametiyle muamele edecek. Yine melekler inip aramıza dağılacak ve "Ya Rabbi şu tövbe eden tövbekârlara rahmet nazarıyla bak" diyecek. Yine Rabb'imiz yer semasına tecelli edecek. "Yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım" diyecek. "Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim" diyecek. "Yok mu rahmet dileyen, rahmet edeyim" diyecek.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)


Kardeşlerim, cennet kapıları açıldı. Ziyaretçilerini bekliyor. "Yok mu burası için gayret eden, yok mu burasını özleyen, yok mu yanıma gelecek olan" diye sesleniyor. Cennetin sonsuz ırmakları, nihayetsiz güzellikleri, sınırsız nimetleri, bahçeleri, bostanları, miskten daha güzel kokuları sizi bekliyor. Siz cenneti özlüyorsunuz belki ama esasen cennet sizi özlüyor.

Tıpkı cennetin Hz. Ali'yi özlediği gibi. Cehennemden uzaklaşmaya hazır değil misiniz? Mahşer önünüzde, yakın. Ölüm de yaşam da o kadar yakın, o kadar acil, o kadar apansız. "Cennet her birinize ayakkabısının bağları kadar yakın. Cehennem de öyle" demiyor muydu Hz. Resul.

Gelin bu mevsim Rabb'inizle ahdinizi yenileyin. Sözünüzü tekrarlayın. "Ahdu cezmu kast ettim" deyin; tam bir kararlılıkla "Söz verdim" deyin; mümin olmaya, mümin kalmaya, cennete talip olmaya, günahlara dönmemeye söz verin.

Dilinizi temizleyin; küfürden, gıybetten, suizandan, düşmanlıktan, hakaretten, başkasının namusuna, iffetine dair söz söylemekten.

Kalbinizi temizleyin; kinden, art niyetten, niyetsizlikten, buğuz etmekten, haset etmekten, Rabb'e asi olmaktan, isyanınızı yatıştıramamaktan, hatta buğuza buğuz etmekten.

Namaza hazırlanırken; yanına gelip de bir sahabe hakkında aleyhte söz fısıldayan sahabeye, "İçinize çıkarken benim kalbimi meşgul etmeyin, birbiriniz aleyhinde söz fısıldamayın" diyen Hz. Peygamber'i (SAV) düşünüp niyet kurun kalbinize; söz yerleştirin, iş yaptırın elinize; adım attırın ayağınıza.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Gözünüzü temizleyin; başkasının duvarına, penceresine, namusuna, özeline, cebine, şerefine, makamına, izzetine, iffetine, varlığına, yokluğuna, sizi ilgilendirmeyen işine gözünüzü dikmekten temizleyin.

Sözünüzü temizleyin; ayrı gayrı yapmaktan, insanları mezhebine, meşrebine, ırkına, diline, aidiyetine, memleketine, siyasi bakışına, dünya görüşüne göre hedef yapmaktan sözünüzü temizleyin.

"Bu açık, bu kapalı, bu solcu, bu ateist, bu Budist, bu mümin, bu münafık" gibi keskin sözlerden uzak durarak "Bu insan, bunu da Hak yarattı, buna da Rahman tecelli etti" diyerek nazar edin. Sonra nazarınızı onun kalbine yöneltin. Orada bir âlem bulacaksın. Belki o an içten, "Ya Rabbi bu insanımıza da iman ve İslam hidayet ver" dersen faydası olur. Yankı bulur. Haydi bakalım. Cennet önünde, cehennem arkanda.

HZ. PEYGAMBER MİNBERDE AMİN DİYOR
Yine bir ramazan günü. Mescit müminlerle dolu. Efendimiz (SAV) minberde. Birinci basamağa çıkınca "amin" dedi. Sonra ikinci basamağa çıktı "amin" dedi. Sonra üçüncü basamağa çıkınca yine "amin" dedi. Bütün cemaatin gözü üzerinde. Daha sonra şöyle buyurdu: "Bana Cebrail (AS) gelip 'Ya Muhammed, kim ramazana erişir de bağışlanmazsa, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Ben de 'amin' dedim. Sonra Cebrail, 'Kim ana-babasına veya onlardan birine yetişir de, onların duasıyla kendini affettiremezse ve cehenneme girerse, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Ben de 'amin' dedim. Sonra yine Cebrail, 'Sen kimin yanında anılırsın da üzerine salavat getirmezse, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Ben de 'amin' dedim."

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)


BİR AYET
"(Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)

BİR HADİS
"Hurma bulabilen hurmayla orucunu açsın, hurma bulamayan da suyla iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 21; İbn Mâce, Sıyam: 25)

BİR SEVAP
"Kim tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır."

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

SORU - CEVAP
Kabir azabı var mıdır?
İslam inancına göre kabir azabı vardır. Bazı ayetler buna işaret eder. Sahih hadisler de bunu açıklar (İbrahim Suresi 27; Mümin Suresi 46). Peygamberimiz, "Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur" buyurmuştur.

Ramazan orucunu tutamayacaklar, her gün için ne kadar bedel ödeyecekler?
Oruç tutamayacak olanların ödeyeceği bir günlük bedel, bir kişinin bir günlük doyumu kadardır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki fitre ve fidye bedelini 180 TL olarak belirledi. Bunun altında ödemek doğru olmaz. Ama daha üstü verilebilir. Yani üst sınırı yoktur. Sadaka-i fıtır da aynı miktardır.

Gebe olan bir kadın oruç tutabilir mi?
Gebe olan bir kadın, doktoruna danışmalıdır. Bu konuda inancınız hakkında bilgisi olan bir doktorun beyanı bizim için esastır. Ancak bu hususta sizin de kararınız ve durumunuz önemlidir.

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